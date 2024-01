Casapinta, nel 2024 non aumentano le aliquote IMU ed IRPEF

Nessun aumento delle aliquote IMU ed addizionale comunale IRPEF nel 2024 a Casapinta.

Lo ha stabilito il Consiglio Comunale dello scorso 5 dicembre, il quale ha deciso di mantenere le stesse percentuali del 2023 in quanto assicurano entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti per il triennio 2024/2026.

L’aliquota di base IMU rimane allo 0,90%.

L’aliquota IMU, per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9),e relative pertinenze, allo 0,55%. Fino all’ammontare dell’imposta, per questi immobili le detrazioni sono di 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La stessa detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.

Si mantiene a 0,8 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF.