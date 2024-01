Andrea Chiavenuto e la Rally & co protagonisti a Pragelato per le gare dell'Ice challenge

Parte questo weekend il campionato Ice challenge con i round 1 e 2 sulla pista di Pragelato in provincia di Torino. Protagonista nel campionato il biellese Andrea Chiavenuto presente sia in veste di preparatore con il suo team sia in veste di pilota sotto le insegne della scuderia laniera Rally & co.

L'autovettura con la quale il driver tenterà l'assalto alle posizioni nobili di classifica sarà la rinnovata ed appena terminata Peugeot 306 maxi che verrà collaudata direttamente in pista.