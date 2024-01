M5S, spirito costruttivo all’incontro col PD: vige la cooperazione ma rimangono ampie distanze

La delegazione del Movimento 5 Stelle ha partecipato oggi, con spirito costruttivo ed orientato al dialogo, al tavolo col Partito democratico per individuare un'eventuale piattaforma programmatica comune per il Piemonte.

Il M5S ha posto come prima questione quella della credibilità di un progetto comune, e proprio per questo riteniamo che non si possa non tener conto di quanto avvenuto nel recente passato politico piemontese, periodo in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto scelte coraggiose e in discontinuità, sia con il centrodestra che con il centrosinistra.

Non ci sottraiamo ad un ulteriore confronto sui temi, convinti che un progetto credibile non può essere fondato sulla mera sommatoria di percentuali di voto, ma restiamo consapevoli delle rilevanti differenze che permangono nell'individuare strumenti e priorità per progettare il Piemonte del futuro.