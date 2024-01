Per Bear Wool Volley 2024 è tempo di semifinali: i risultati di categoria.

Dopo una lunghissima giornata di gare svoltasi su tutti i campi, iniziata alle 8.30 e finita in alcuni impianti dopo le 19.00, tutti i ragazzi hanno concluso le partite del proprio girone, disputando anche le gare di qualificazione alle finali. Tutto il giorno sui campi e poi, la sera, tutti alla Volley Night, presso l’area evento La Peschiera di Valdengo: una grande festa all’insegna della musica e del divertimento. Una “prima volta” per La Peschiera, che ha ospitato in maniera impeccabile tutte le ragazze e i ragazzi, che hanno ballato, cantato e mangiato in compagnia: questo è il marchio del Bear Wool Volley!





Di seguito i risultati delle gare:

Under 14 Femminile: dopo tantissime partite, innumerevoli punti e fischi degli arbitri, le due squadre che si giocheranno la Finale Under 14 Femminile sono: Pallavolo Acqui Terme e Numeraria Virtus Biella, che scenderanno in campo al Palapajetta alle ore 9.00.





Under 15 Maschile: in Under 15 maschile, in una giornata ricchissima di gare, a contendersi il titolo di miglior squadra della categoria saranno il Lasalliano e il Lab Travel Cuneo Volley, che giocheranno subito dopo la finale Under 14 Femminile, al Palapajetta.





Under 16 Femminile: un evento più unico che raro per il Bear Wool Volley, in Finale Under 16 femminile sarà derby, tra il Vol-ley Academy Volpiano 2009 e il Vol-ley Academy Volpiano 2008. Questa sarà la partita che aprirà le danze al Biella Forum, alle ore 9.00.





Under 17 Maschile: a seguire, dopo la finale Under 16 femminile, ci sarà quella della Under 17 Maschile, che vedrà protagonisti i ragazzi del Volley Parella Torino 2009 e della Pallavolo La Bollente, vincitori delle partite di semifinale disputate ieri pomeriggio.





Under 18 Femminile: in Under 18 femminile, tra le 24 squadre iscritte al torneo, sono arrivate fino in fondo il Futura Volley Giovani Rossa e Albenga Volley. La partita inizierà al termine della gara di finale degli Special Olympics, indicativamente intorno alle ore 13.30, sempre nella splendida cornice del Biella Forum.





Under 19 Maschile: in Under 19 maschile i protagonisti della gara, fiore all’occhiello del Bear Wool Volley 2024, saranno i tedeschi del Baden-Württemberg, vincitori finora di tutte le partite del torneo, e l’Officina Pozzo SPB, che per la prima volta nella storia del Bear Wool Volley porta una squadra maschile biellese in finale. Sarà una grande battaglia che chiuderà la giornata di gare al Biella Forum, dopo la finale dell'Under 18 Femminile.





Special Olympics: dopo le partite del girone, ad aggiudicarsi la finalissima al Biella Forum sono ASAD Biella e ASD All Stars Arezzo Onlus. La partita si giocherà tra la finale Under 17 Mashile e Under 18 Femminile, intorno a mezzogiorno.





Di seguito gli appuntamenti

Sta per chiudersi il Bear Wool Volley e la giornata delle finali è sempre quella più attesa da tutti, dato che l’adrenalina e la voglia di vincere sono sempre un grande motore per giocare a pallavolo. Appuntamento al Biella Forum a partire dalle ore 9.00 e al Palapajetta alla stessa ora, per godere dello spettacolo delle finali per il primo posto! Ricordiamo che si giocherà in tutte le palestre, per le gare di finale dal terzo posto in giù, non perdetevi la magia del Bear Wool Volley 2024. Al termine delle finali, ci saranno le premiazioni del podio di ogni squadra, con la rituale foto delle squadre classificate, dal primo al terzo posto e l'assegnazione del premio agli MVP di ogni categoria. Non si terrà la sfilata finale in cui tutte le squadre si posizionavano sul parquet del Biella Forum, ma tutte le squadre non a podio potranno ottenere la propria targa al Biella Forum, nello stand apposito e fare la foto con le mascotte!

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile consultare il sito: https://bearwoolvolley.it/.

Vi aspettiamo!