Come scegli la fragranza perfetta per il tuo ambiente?

Ogni profumo, anche quello per ambiente, è formato da specifiche note olfattive, note di testa, di cuore e di fondo, classificate nella piramide olfattiva.

Le note di testa si trovano nella parte superiore della piramide olfattiva perché sono le più volatili. Composte da piccole molecole chiamate terpeni, rappresentano solo il 10/15% della composizione. Sono le prime ad essere percepite ma anche le prime a evaporare. Tra le note di testa troviamo elementi come gli agrumi, la menta piperita o la canfora.

Le note di cuore, invece, vengono percepite subito dopo che le note di testa iniziano a svanire. Molto più calde e intense, ci avvolgono per almeno 6/8 ore, definendo la parte più distintiva della fragranza. Le note di cuore sono generalmente composte da piante erbacee, come il rosmarino, il coriandolo e il gelsomino.

Infine, passiamo alle note di fondo, le più basse nella piramide olfattiva e che si rivelano solo dopo che le prime due svaniscono. Sono le più persistenti, percepibili anche dopo un giorno, e per questo motivo sono considerate fissanti. Esistono note di fondo più delicate come il muschio e l'angelica e note più corpose come il sandalo e l'incenso.