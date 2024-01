I Consigli del fine settimana di newsbiella.it del 5, 6 e 7 gennaio

Venerdì 5

- Oropa in Musica, concerto alle 21

- Crevacuore, alle 21.15 al Polivalente del paese si esibirà la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola, diretta da Andrea Vaudano.

- Biella, Giocattoli in movimento, raccolta di Movimento 5 Stelle

- Biella, Bear Vool Volley

- Biella, degustazione Symposium Chiavazza

Sabato 6

- Vigliano, arriva la Befana alla pro loco dalle ore 10

- Valdilana, Pro Loco di Trivero dalle 11,30 tradizionale distribuzione della Polenta Concia.

- Sandigliano, Biella Gospel Choir concerto al Teatro alle ore 21

- Oropa, visite guidate

- Bioglio, festa in onore del ritorno di Don Claudio Maggia

- Portula, frazione Castagnea, verrà appesa la calza più lunga d'Italia al campanile della chiesa

- Valdengo, festa Pan e Vin e grande falò alle 16,30

- Cossato, dalle 15 giochi in piazza arriva la Befana alle 16, in piazza Croce Rossa

- Biella, Befana Cremisi Bersaglieri festeggiano 100 anni fanfara, 130 della sezione, Santa Messa alle 10,30 in Basilica San Sebastiano, corteo fino piazza Lamarmora

- Biella, alle ore 16.30, nelle sale espositive al piano terreno del Museo del Territorio Biellese si inaugurerà la prima mostra del 2024 dal titolo “Tra Mito e Realtà”, una personale di Luigi Gobbi.

- Bielmonte, venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 17:30 fiaccolata dei bambini

- Marchetto, befana al presepe dopo le 14,30

- Callabiana, alla sede della pro loco giochi e dolci per tutti, merenda per i bimbi dalle 15,30

- Ponderano, 8^ Edizione Moto Befana Interforze Benefica, organizzata dai PROTECTORS LE MC ITALY e con la partecipazione di AIDO e Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è alle 10 circa, presso la Piazzetta URSIS B. dei Protectors, nell'area verde dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano.

- Occhieppo Inferiore, il circolo del Pettirosso inaugura il Carnevale

- Cossato, spettacolo al Teatro comunale di Cossato, alle ore 21:00 "Vissi d'arte"

- Ponzone, arriva la Befana in compagnia dei Vigili del Fuoco

- Biella, ArRiva la Befana alla sua 4 edizione. Dalle 15 giochi per bimbi in piazza, alle 17 Befana scende dal campanile

- Cavaglià, apertura della 51° edizione del Carnevale 2024

- Pollone, ensemble 4 voci, concerto in chiesa parrocchiale dalle 21

- Biella, alle ore 10.15 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo Roberto e alle ore 16 i Vespri solenni in cattedrale

- Masserano, arriva la Befana

- Borriana, Il “Gelindo”, che verrà rappresentato nella chiesa parrocchiale alle 16

- Biella, degustazione Symposium Chiavazza

Domenica 7

- Pralungo, Il “Gelindo”, che verrà rappresentato nella chiesa parrocchiale alle 16

- Oropa, visite guidate

- Salussola, alle ore 16:30 concerto di Natale con la Banda Musicale di Masserano.

- Biella, concerto degli auguri a San Cassiano alle ore 16

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; 6 gennaio

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Graziano Dalla Fontana. "Dalla luce alla luce" fino al 7/01 Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00; 6 gennaio 16.00-19.00.

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, "Tra mito e realtà", piano terreno del Museo del Territorio Biellese. Ingresso gratuito, visitabile dal 6 gennaio al 4 febbraio 2024. Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.