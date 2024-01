Biella, Organismo Composizione Crisi da sovraindebitamento: chi è e cosa fa.

L'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) è stato costituito dalla Provincia di Biella per fornire ai soggetti sovraindebitati (persone fisiche o piccoli imprenditori non fallibili) uno strumento per far fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse.

L’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) della Provincia di Biella è attivo e funzionante, con un elenco di professionisti (avvocati e commercialisti) esperti in materia di sovraindebitamento: i Gestori della Crisi.

Attraverso l’OCC, con l’ausilio di un professionista neutrale e indipendente (il Gestore della Crisi), è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per arrivare a ridurre, posticipare e infine rateizzare i debiti.

Possono accedere a queste procedure consumatori, professionisti e imprenditori minori. Di seguito l’elenco completo: https://www.provincia.biella.it/servizi/organismo-la-composizione-delle-crisi-da- sovraindebitamento).

Secondo la procedura stabilita, l'OCC riceverà le richieste di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nominerà un professionista (il Gestore della crisi) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella presentazione della domanda e nel procedimento di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione controllata, per realizzare la soddisfazione dei crediti nella miglior misura possibile.

Per informazioni e contatti, è possibile consultare la sezione dedicata sul portale istituzionale https://www.provincia.biella.it/servizi/organismo-la-composizione-delle-crisi-da-sovraindebitamento Inoltre, qui sono pubblicati: l’elenco dei gestori, i costi del servizio, la normativa di riferimento e la modulistica necessaria per richiedere il servizio.