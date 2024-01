Al via oggi i saldi. Intanto a Biella nell'ultimo anno hanno aperto 56 nuovi negozi

Ci siamo: oggi venerdì 5 gennaio in Piemonte partono i saldi, che dureranno fino al 4 marzo, e che per Confesercenti significheranno una spesa media di 130 euro a persona.

L’indagine condotta fra commercianti e consumatori piemontesi dall’ufficio studi di Confesercenti Torino delinea una situazione di difficoltà, dovuta all’inflazione, nella quale sconti e promozioni non saranno in grado di compensare due mesi difficili per le vendite come sono stati novembre e dicembre, nei quali si è registrato un calo del 10-15%. Anche il cambiamento climatico ha inciso negativamente sulle vendite, secondo la stragrande maggioranza delle imprese.

Due dritte: ricordatevi sempre che il prezzo, deve essere esposto in modo chiaro e leggibile. Inoltre tutti i commercianti sono tenuti ad accettare il Pos per qualsiasi importo. E anche se si tratta di merce comprata in saldo, il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso. Che cosa riguardano? diverse categorie di merce, abbigliamento, accessori e articoli di tecnologia.

Per quanto riguarda Biella, in città ci saranno più possibilità di fare acquisti, visto che nel 2023 hanno aperto 56 attività mentre ne sono state chiuse 28. Un saldo positivo tra aperture e chiusure, che fa ben sperare anche l'assessore al Commercio Barbara Greggio: "E' quasi diventata quasi un'abitudine il dire che chiudono tante novità in città. Il fatto è che la gente guarda sempre le vie centrali, mentre Biella non è fatta solo del cuore della città. Tante attività aprono in vie limitrofe".

E in città le novità non sono finite, visto che in attuazione della determina regionale il DUC di Biella riceverà 150.400,00 euro, a cui vanno aggiunti altri 37.889 euro per le spese correnti che saranno investiti in restyling di negozi e bancarelle, vetrine viventi e shopper in lana e tessuti biellesi.