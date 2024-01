Educazione all’immagine e promozione del territorio: Storie di Piazza alla scoperta del Biellese, FOTO

Storie di piazza è lieta di annunciare che sono online i video e cortometraggi realizzati nel 2023 per la terza edizione il progetto “Contiamo su di noi - H2O”. I video si aggiungono a quelli delle due prime edizioni e vanno a comporre un "portfolio" che consiste di 10 cortometraggi e 7 pillole video girati in altrettanti paesi/località del territorio biellese.

I risultati ottenuti sia dai ragazzi che vivono nuove esperienze, sia dai fruitori che scoprono il territorio, sono molto interessanti per cui gli ideatori: Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini sono intenzionati a proseguire ampliando le possibilità espressive e comunicative offerte dal progetto.

L'associazione sta ideando la nuova versione 2024 e per farlo lancia un appello a tutti quei Comuni e quelle comunità che sono interessate a promuovere le relazioni e la conoscenza dei luoghi, attraverso una forma d'arte diversa: il cinema!

Cortometraggi edizione 2023:

La villa della carta colorata (girato a Villa Santa Teresa si Bioglio): https://www.youtube.com/watch?v=ZUco35JopS4

Un posto dove non sei mai stata (girato a Castelletto Cervo): https://www.youtube.com/watch?v=hg54aLh6_oM

Un paese dove tornare (girato a Brusnengo): https://www.youtube.com/watch?v=q3ycJL4uVPA

Pillole video - per la serie Biella è possibile (i giovani raccontano il territorio):

La grande ammucc(hi)ata (girato alla Trappa di Sordevolo): https://www.youtube.com/watch?v=GXOT0Gs7dAY

Bagneri è magica (girato nel borgo di Bagneri): https://www.youtube.com/watch?v=swwrGXB-6F8

Siamo fatti d'acqua (girato in varie località d'acqua biellesi): https://www.youtube.com/watch?v=95NBQH-59tI

Il progetto si è svolto tra giugno e novembre 2023 con presentazione finale dei filmati a Palazzo Gromo Losa il 3 dicembre. Ha coinvolto complessivamente 40 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 23 anni e un gruppo di bambini: 6 di età inferiore a 12 anni.

I ragazzi sono stati coinvolti in varie fasi del progetto, nella scrittura, nelle riprese, nella fotografia di scena, nella recitazione, nel montaggio, nella colonna sonora (anche grazie alla collaborazione con la scuola di musica Sonoria di Cossato).

Oltre ai ragazzi sono stati impegnati 16 professionisti nella progettazione e realizzazione dei filmati e nella conduzione di laboratori. Maurizio Pellegrini per la regia dei video, Manuela Tamietti per il coaching, Daniele Trani e Enrica Tosi per le riprese, Ted Consoli e Simone Giobellina per i suoni in presa diretta, Laura Rossi e Veronica Morellini per i costumi, Remo Cagnazzi per le riprese con drone, Franco Marassi per gli oggetti di scena, Davide Ingannamorte, Oriana Minnicino e Fabio Banfo per la formazione teatrale, Zaccaria Roj, Cinzia Tomasi, Rosita Moroni, Riccardo Ruggeri per le colonne sonore.

Si sono svolti 6 laboratori in varie discipline artistiche legate al teatro e al cinema, alcuni dei quali residenziali e della durata di più giorni.

Alcuni laboratori hanno previsto la peer education, ovvero sono stati condotti da giovani che hanno fatto formazione a ragazzi loro coetanei.

Hanno collaborato nei servizi tecnici le società VideoAstolfoSullaLuna, TMC Studios, Scuola di Musica Sonoria, Sound Sistemi di Paolo Guercio.

La villa della carta colorata:

Protagonisti: Luca Pisu, Silke Battistini, Oriana Minnicino, Franco Marassi, Gemma Vogliano

Musiche originali di Zaccaria Roj e Cinzia Tomasi.

Una scolaresca visita un'antica villa disabitata. I ragazzi esplorano stanze vuote. La prof evoca fatti macabri accaduti in passato, su cui la fantasia popolare ha ricamato storie di fantasmi.

Suggestionato dai racconti il giovane Elia inizia ad avere strane visioni.

Un posto dove non sei mai stata:

Protagonisti: Marta Dall'Acqua, Filippo Saccomano, Andrea Ladetto, Mattia Giuseppe Spigolon, Francesco Cusimano.

L'estate dei ragazzi a Castelletto Cervo è afosa e solitaria. Un paese deserto, un bar lungo la statale, un fiume silenzioso che scorre tra aride sponde.

Marta ha diciassette anni e prova simpatie verso il coetaneo Luca. Vorrebbe trascorrere le giornate con lui ma deve tenere a bada il fratellino Andrea.

Un paese dove tornare:

Protagonisti: Ania Masi, Fabrizio Bertolino, Alberto Bosso, Luca Bosso, Delfina Canobbio, Greta Masi, Gianluigi Minoli, Luce Noah Mosca, Filippo Pellegrini, Giovanna Pepe Diaz.

Musiche di Rosita Moroni. Consulenza musicale di Riccardo Ruggeri.



Bea ha ventitré anni e studia architettura a Milano. Quando torna a Brusnengo, il paese dove è nata e cresciuta, ripensa alla storia della sua famiglia: i nonni emigrati in Africa e poi tornati, il padre mancato troppo presto, la madre e il fratello che conducono l'azienda vinicola. Il suo desiderio di conoscere il mondo non scioglie il legame con i luoghi d'infanzia.

La grande ammucc(hi)ata:

mini-documentario girato con il cellulare con i ragazzi partecipanti al campus internazionale UniTA Rural Mobility svoltosi a luglio alla Trappa di Sordevolo.

Bagneri è magica:

Suggestioni e impressioni sul borgo montanaro di Bagneri da un gruppo di bambine e ragazzi partecipanti allo stage di teatro estivo nel luglio 2023.

Musica originale di Tommaso Casaliggi.

Siamo fatti d'acqua:

Un video sull'acqua, ricchezza del territorio biellese e bene vitale per l'umanità, girato con i ragazzi dell'Accademia del Musical Casa Bit di Torino e altri giovani biellesi partecipanti allo stage residenziale su Shakespeare a luglio a Miagliano.

Musica originale di Tommaso Casaliggi.