Momenti di forte apprensione ieri in provincia per l'allontanamento da casa di una 75enne.

La donna è stata rintracciata dopo ore di ricerche da una volante della Polizia di Stato al Centro commerciale Gli Orsi, intorno alle 20,30.

Affidata per un controllo alle cure del 118 avrebbe riferito di alcune discussioni in famiglia, ma era comunque in buona salute.