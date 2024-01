All’Emporio di Solidarietà della parrocchia di Santo Stefano 250 panettoni

Gli ultimi panettoni (circa 250) provenienti dall’iniziativa “Panettoni solidali” (grazie al quale il Comune di Biella unitamente a Federcasa Piemonte, ATC Piemonte Nord, Rotaract Biella e Leo Club Biella, avevano provveduto a distribuire 352 panettoni alle famiglie del Villaggio Lamarmora) sono stati consegnati oggi, venerdì 5 gennaio all’Emporio di Solidarietà della parrocchia di Santo Stefano.

Nell’occasione il consigliere comunale Alessio Ercoli, affiancato da Paolo Candela (Rotaract Club Biella, presieduto da Sabrina Bernardoni) e Riccardo Leonesi (Leo Club Biella, presieduto da Elia Miglietti) sono stati accolti dalla responsabile Carla Camatel, che con il suo gruppo di volontari si è presa in carico i panettoni che verranno distribuiti ai nuclei più bisognosi. “Esortiamo la cittadinanza a donare dai vestiti alle derrate alimentari che possono essere consegnate al centro e che saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti – dicono all’unisono gli assessori alle Pari opportunità Gabriella Bessone e alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -. In questa occasione, considerato il numero di panettoni rimasti, abbiamo optato di sostenere un progetto già avviato. In futuro il nostro auspicio è di proseguire questa collaborazione estendendola ad altri quartieri della città. Ringraziamo in particolare le associazioni giovanili Rotaract e Leo, che in città operano in grande sinergia, ottimizzando i benefici per la comunità”.

In totale sono state oltre 600 le famiglie biellesi che hanno ricevuto un “dolce” segnale di vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale.