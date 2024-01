L'Ex Funicolare a Biella è tornata in funzione, FOTO e VIDEO di Mauro Benedetti per newsbiella.it

A distanza di 6 masi da quando l'impianto era stato spento per effettuare interventi di manutenzione, oggi venerdì 5 gennaio l'ex funicolare è tornata in funzione.

Noi di newsbiella.it abbiamo fatto un viaggio sull'ascensore in compagnia del Sindaco di Biella Claudio Corradino e della titolare di un'attività del borgo storico, Enrica Fontana.

"L'impianto non è ancora al top - ha spiegato il primo cittadino durante la salita al borgo storico del Piazzo - , mancano ancora determinati interventi di manutenzione, ma dovevamo metterlo in funzione già a dicembre e ora non potevamo più aspettare, le persone ne hanno necessità. Sicuramente è più silenzioso di prima, ma c'è ancora lavoro da fare e continueremo a impegnarci affinchè pian piano funzioni al meglio".

"Le persone sono finalmente contente, questo servizio mancava - ha commentato Enrica Fontana - . In diversi se ne sono serviti già alle 7,30. Ora speriamo che funzioni al meglio per le nostre attività, per chi ci abita e per il turismo. Il Piazzo è un gioiellino".