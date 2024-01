Biella, oggi riparte l'ex funicolare

L’Amministrazione comunale ha ottenuto l’autorizzazione necessaria per poter riprendere il servizio dell'ex funicolare del Piazzo dalla giornata di oggi venerdì 5 gennaio. A distanza da 6 mesi da quando era stata chiusa con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto dal Comune per un guasto tecnico che aveva determinato un incidente , l'impianto oggi ripartirà con un "ma": l'ascensore viaggerà con orario ridotto dalle ore 7,30 alle 18.

A imporre la riduzione del servizio è stato il Ministero, in quanto l'impianto non ha ottenuto il via libera per quanto riguarda il rumore che supera ancora i decibel consentiti.

E la Ztl? per il momento i semafori resteranno di colore verde, non sono ancora state attivate le telecamere e quindi non ci saranno prari di apertura e di chiusura.

L'ascensore è stato realizzato 5 anni fa, con una spesa di 1 milione 600 mila euro, di cui un milione ottenuto grazie ai bandi Por Fesr. Quanto ha speso il Comune fino a oggi per il suo mantenimento? Negli ultimi 4 anni sono stati spesi oltre 530 mila euro per manutenzioni straordinarie.