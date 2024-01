I Pendolari rilanciano la petizione per potenziare le ferrovie: "Non perdiamo il treno"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le associazioni viaggiatori e pendolari del Biellese, anche nel 2024, continueranno con ancora maggiore vigore l'impegno unitario e congiunto per il miglioramento del trasporto ferroviario del territorio, con l'obiettivo di cercare la risoluzione delle criticità attuali, sia in relazione ai disagi quotidiani patiti, sia in termini di recupero del servizio ancora ridotto post covid, oltre allo sviluppo dei diretti con Torino e Milano ad oggi presenti in "sole" 2 coppie di servizi da lunedì a venerdì con Torino ed al conseguimento di maggiori fermate a Santhià per i Regionali Veloci Fast.

In tale contesto si inserisce il rilancio della petizione https://www.change.org/p/insieme-per-le-ferrovie-biellesi-non-perdiamo-il-treno che nelle prossime settimana vedrà ancor più ampio coinvolgimento sia della popolazione sia degli enti territoriali, in quanto la richiesta di adeguata mobilità ferroviaria, in particolare, rappresenta un 'esigenza trasversale di tutto il territorio, in ingresso ed in uscita.

Il recente schema di convenzione del 19/12/23 tra Ministero delle Infrastrutture/Trasporti e Regione Piemonte per l'ammodernamento della Biella Novara, è un punto di partenza positivo, ma che necessita però di un congruo finanziamento sull'infrastruttura (velocizzazione ed elettrificazione) e un adeguato finanziamento sul servizio post investimento ( servizi diretti veloci da e per Milano)"