A bassa quota era pioggia, e in alta montagna era neve: è dalla mattina di oggi venerdì 5 gennaio, che a Bielmonte nevica, ed è tutto pronto per la fiaccolata dei bambini di domani pomeriggio in occasione dell'Epifania, come vuole la tradizione.

Al momento ne saranno caduti almeno 30 centimetri, ma la neve continua a cadere e lascia ben sperare per un terreno favoloso per domani.

L'appuntamento è con la fiaccolata alle 17,30 e l'apertura delle piste in notturna dalle 18.30 alle 21.00.