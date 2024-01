Al via sabato 13 alla seconda giornata di OpenDay per scoprire l’Asilo del Vandorno: Attività in giardino, progetti innovati ed alimentazione salutare a Km0!

L’Asilo Infantile di Biella Vandorno è situato alle porte di Biella, in una zona immersa nel verde con ampi spazi all’aperto ai piedi dei monti Biellesi. È facilmente raggiungibile, la sosta in auto è confortevole e sicura in quanto l’ingresso principale è situato di fronte ad un ampio parcheggio. La struttura si sviluppa in circa 600 metri quadrati, di cui 200 di superficie interna e circa 400 di superficie esterna.

L’asilo dispone di cucina interna, una vera chicca al giorno d’oggi, che consente di preparare alla cuoca ogni giorno pranzi gustosi, cucinati al momento con prodotti di stagione e materie prime di ottima qualità e sempre fresche. Il personale dipendente assicura una copertura di servizio dalle 7.30 alle 18, per supportare al meglio le famiglie.

L’asilo propone, ogni anno, attività didattiche ed extra didattiche innovative e sperimentali - con gite didattiche a tema - ponendo attenzione ai progetti ambientali come, ad esempio, l’Orto a Km0. I progetti extra didattici sono seguiti da professioniste esterne abilitate all’insegnamento della materia per la fascia 0/6 e sono inglese, psicomotricità e musicoterapia. Nei mesi estivi l’asilo propone il progetto “estate bimbi”, un’esperienza unica per i piccoli di vivere relazioni speciali in un contesto naturale immersi nel meraviglioso giardino dell’asilo.

“Entriamo nel dettaglio per scoprire insieme i servizi che offriamo” racconta il Presidente dell’Asilo.

L’Asilo Infantile di Biella Vandorno è una scuola dell’infanzia paritaria, di natura privata e cattolica, aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne “FISM”. Vanta una lunga storia che ne vede la nascita nel 1880, grazie alla volontà di generosi benefattori; identificato in seguito dalla Regione come Associazione, l’Asilo fonda il suo Statuto e le norme interne sul Consiglio di Amministrazione, che recentemente ha ottenuto il riconoscimento di Organizzazione di Volontariato (ODV) facente parte del RUNTS. Per quasi un secolo gestito dalle Suore del Cottolengo, da circa una ventina d’anni il personale ecclesiastico è stato sostituito da ottime insegnanti abilitate ed ausiliarie.

Nel 2006, la struttura ha subìto un’importante ristrutturazione, grazie alla quale oggi è possibile godere di un’atmosfera confortevole e rilassante negli ampi e colorati locali interni, contornati da un magnifico giardino esterno. Nei locali interni, molto ampi e imbiancati - dopo la ristrutturazione - con colori tenui che favoriscono il benessere e la serenità quotidiana dei bambini, la pulizia e la manutenzione sono quotidianamente affidate a personale dedicato, per potere garantire un elevato standard di igiene. L'ingresso della scuola è un atrio molto luminoso nel quale è presente una grande lavagna dedicata agli avvisi riguardanti la vita scolastica, affinché i genitori siano sempre informati sugli avvenimenti che coinvolgono la struttura.

L’ampio giardino esterno, il ‘cavallo di battaglia’ dell’Asilo, è uno spazio immerso nel verde in cui i bambini possono giocare e correre in totale sicurezza. Molte attività nel corso dell’anno vengono svolte proprio all’esterno: seguendo i consigli di importanti educatori infantili, le maestre accompagnano i bambini in giochi all’aperto durante ogni stagione dell’anno, sempre assicurandosi che indossino l’abbigliamento corretto. Tale spazio, soprattutto per le famiglie che vivono in appartamento, è un plus importante per la quotidianità dei loro figli.

L’amministrazione, composta esclusivamente da volontari, è formata da Daniele Mazzucco, Presidente da oltre 30 anni, Don Vittorino Pasquin, amato Parroco del Vandorno, e da altri 5 membri che, grazie al loro sostegno, alla loro professionalità ed al loro continuo impegno, permettono all’Asilo di andare avanti stando al passo con i tempi e correndo sempre verso un futuro più costruttivo e propositivo. Il personale dipendente è composto da insegnanti e educatrici qualificate ed attente alle esigenze dei bambini, in possesso di attestato di frequenza al corso di primo soccorso e di manovre di disostruzione pediatrica. Lo staff si compone, inoltre, di una cuoca ed un’inserviente altamente specializzate.

La scuola dispone di due sezioni, entrambe dotate di proprio bagno; si compone, inoltre, di più ambienti utilizzati per differenziare i principali momenti di routine, come il pranzo, la nanna, le molteplici attività ed i laboratori didattici, sempre svolti in piccoli gruppi: “Questi spazi sono molto importanti – spiega il Presidente – perché rappresentano per il bambino un luogo di vita, di relazione e di apprendimento, in cui trovare l'identità del gruppo, sentendosi così atteso, desiderato ed amato”. Ogni sezione è strutturata in spazi-angoli creati e pensati dalle insegnanti che corrispondono a specifici bisogni dei bambini: giocare, esplorare e conoscere. Troviamo l’angolo della conversazione, le zone simboliche rappresentate, dall’angolo casa-cucina all’angolo delle bambole, con materiali ed oggetti che rimandano a situazioni della vita quotidiana.

La cucina interna, regolata dal sistema di autocontrollo dell’h.a.c.c.p., consente alla cuoca di preparare ogni giorno pranzi gustosi, cucinati sul momento con prodotti di stagione, materie prime di ottima qualità e sempre fresche (ad eccezione del pesce che, per ragioni igienico-sanitarie, è surgelato). Particolare attenzione viene riposta nella provenienza dei prodotti, per i quali si opta sulla scelta di aziende locali e consegne quotidiane. I menù - estivo dal mese di maggio e invernale dal mese di novembre - sono strutturati su quattro settimane, così da risultare vari e bilanciati, dando anche ai bimbi l’opportunità di conoscere gusti e sapori della tradizione italiana. I pasti vengono elaborati dalla dietista dell’ASL e sono personalizzabili in caso di intolleranze o allergie alimentari certificate.

I Progetti Didattici

L’anno scorso, i bambini, hanno conosciuto la mascotte dell’Asilo “Teddy”, che con il progetto “Teddy, amici della Natura” ha aiutato i bambini a prendere consapevolezza dell’ambiente in cui vivono, sempre assumendo comportamenti corretti e rispettosi, attraverso passeggiate e gite fuori porta in fattorie didattiche ed aziende agricole.

Quest’anno, le maestre, hanno optato per il progetto “Cosa vorrei fare da grande”, nel quale i bambini saranno accompagnati alla scoperta di alcuni mestieri: “Conoscere i mestieri significa avere la percezione della realtà, di ciò che si muove intorno a noi” continua il Presidente. “Nel caso dei bambini, significa intraprendere un viaggio alla scoperta di cose mai banali. Il bambino è affascinato dal mondo adulto ed è nei suoi giochi spontanei che riveste i panni dei grandi identificandosi nei mestieri da solo svolti perché sono presenti nella realtà in cui vivono”.

I Progetti Extra Didattici

Il progetto “English Nanny” è una vera e propria new entry: è rivolto a tutti i bambini dell’Asilo, organizzato in piccoli gruppi per migliorarne l’apprendimento, in programma da ottobre ad aprile con scadenza settimanale. Il progetto è seguito e svolto da una professionista esterna, specializzata ed abilitata all’insegnamento della lingua ai bambini da età 0-6 anni. Il laboratorio linguistico mira soprattutto ad inserirsi come ulteriore momento di crescita per il bambino, fornendogli la possibilità di ampliare il suo mondo espressivo attraverso il gioco, senza stress da rendimento.

Il progetto di psicomotricità, anch’esso rivolto a tutti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, è diviso per età. Si sviluppa nel corso dell’intero anno scolastico, della durata di un’ora circa, con cadenza settimanale. L’attività vuole portare un contributo alla progettazione della scuola e ai suoi campi di esperienza, con il fine di promuovere e conservare lo stato di benessere dei bambini, individuare la presenza di eventuali disagi o limitarne la progressione. Seguito dalla dottoressa Arnaldi, con la quale la struttura collabora da oltre 10 anni, è un importante valore aggiunto che la struttura può vantare in appoggio allo sviluppo dei piccoli ed in aiuto alle famiglie in caso di necessità.

Il progetto “Orto a Km0” , riproposto tutti gli anni dopo il grande successo ottenuto nel 2021, è un’attività importante per l’educazione dei bambini, che insegna il rispetto per la natura ed il prendersi cura delle piantine semine e dei loro frutti. Stare a contatto con la natura non solo è terapeutico, ma aiuta anche a sviluppare doti di responsabilità, oltre che un incredibile pollice verde. L’orto didattico è un metodo educativo che sviluppa la sensibilità e la manualità; inoltre, è un ottimo punto di incontro tra adulti e bambini. A tal proposito, l’Asilo ha coinvolto nel progetto i nonni che, grazie al loro aiuto, accompagnano i bimbi in questo percorso. Il progetto ha inizio dalla prima metà di marzo fino a giugno, con cadenza settimanale.

Il progetto di religione, con l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia, ha come finalità quella di promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa, valorizzando le esperienze personali e ambientali, orientando i bambini a cogliere i segni della religione cristiana cattolica.

Il progetto “Estate bimbi” si svolge principalmente nel mese di luglio. Il lavoro è suddiviso in gruppi ed i bambini sono suddivisi in base alle fasce di età, così da poter garantire proposte inerenti ai loro interessi. Le giornate trascorrono in armonia tra atelier espressivi, passeggiate, partite di calcio, attività all’aperto, giochi d’acqua e laboratori sul riciclo. Ogni anno viene presentato un progetto diverso nel quale sono presenti anche gite didattiche.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

L’Asilo Infantile di Biella Vandorno si trova in Strada Barazzetto Vandorno 141, al Vandorno a Biella (BI).

Per informazioni: Tel. 015 2532015 (reperibili anche nel week-end e nei periodi di chiusura)

Mail: info@asilovandorno.it – amministrazione@asilovandorno.it

Sito: www.asilovandorno.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/asilovandorno

Pagina Instagram: www.instagram.com/asilo_infantile_vandorno