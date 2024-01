Supercoppa, Juventus Women in ritiro a Biella

Ancora pochi giorni e sarà sfida Juventus-Roma per la Supercoppa Femminile. Nell'attesa le bianconere si alleneranno a Biella.

Lo comunica la stessa società con una nota stampa sul proprio sito: “La prima gara del 2024 si avvicina e non è una gara come le altre. In palio, infatti, c'è il primo trofeo della stagione. Domenica 7 gennaio, alle 15.15, Juventus e Roma si affronteranno al Giovanni Zini di Cremona per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana Femminile. In vista di questo primo importante appuntamento, le bianconere a partire da mercoledì 3 gennaio proseguiranno la preparazione per il big match contro le giallorosse al Pozzo-La Marmora di Biella. Il modo migliore per arrivare pronte al testa a testa con le capitoline. La squadra di Joe Montemurro si allenerà tra le mura amiche fino al 6 gennaio, giorno della partenza alla volta di Cremona”.