Correre senza sosta, Giuliano Pavan accoglie una nuova sfida: 365 giorni di corsa continua.

Giuliano Pavan, celebre podista biellese, intende superarsi e accoglie la sfida dei 365 giorni: “Correrò per un minimo di mezz’ora al giorno senza eccezioni, tutti i giorni dell’anno fino al suo termine – afferma motivato, - indipendentemente dal meteo o dal fisico”.

L’ultramaratoneta settantunenne, che nel 2023 ha mantenuto un ritmo di 349 giorni di attività, intende superarsi e tra i fioretti del nuovo anno accoglie la costanza nella pratica sportiva. Di recente ha superato la sfida da 650 km in 10 giorni e lo spirito avventuriero si alimenta con il passare degli anni, Giuliano rappresenta un’icona per altri podisti che, spesso più giovani, non possono che celebrare le sue sfide con grande ammirazione.

“Occorre del tempo libero per la pratica e l’allenamento, un po’ di fortuna e molta determinazione” per Pavan nessuna ricetta segreta, ma un grande spirito avventuriero.