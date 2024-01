A Biella un anno a ritmo di musica, Accademia Perosi: nel 2024 concerti e spettacoli da non perdere.

Il numero di eventi in programma è altissimo, con una programmazione eclettica e di alta qualità che rappresenta nei mesi di gennaio e febbraio, solo una piccola parte di ciò che ci attende nel corso dell'anno.

Si apre il calendario il 19 gennaio presso la Sala Concerti I Piano, con il duo pianistico composto da Angelica Hope Roblin e Virginia Benini.

Il concerto di Fondazione Olly!

Un evento da non perdere per gli amanti del pianoforte, organizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Olly, che continua a sostenere giovani talenti dell'Accademia come ad esempio il Quartetto Caravaggio (vincitore del Premio “Alberto Burri” 2018 e il XXXVIII premio della critica) e che contribuisce allo sviluppo costruttivo delle nuove generazioni del territorio.

Il mese di febbraio sarà invece caratterizzato da un tris di grandi concerti che promettono di emozionare il pubblico.

Il 9 febbraio, Francesca Biliotti ed Elisa La Marca ci trasporteranno in un viaggio musicale attraverso i monasteri femminili, con un'eccezionale performance di contralto, liuto e tiorba. Sarà un'occasione unica per immergersi nella bellezza e nella spiritualità di queste antiche composizioni.

Due star della classica come Pavel Berman e Maria Meerovitch il 16 febbraio, freschi dell'album prodotto da Orchid Classics, presenteranno le sonate per violino di Shostakovich e Respighi.

Imperdibile!

Il 23 febbraio, l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis con Ettore Pagano al violoncello, ci regalerà un concerto emozionante. Questa straordinaria formazione eseguirà brani che spaziano da classici intramontabili a composizioni contemporanee, offrendo al pubblico un'esperienza musicale unica nel suo genere.

Un concerto che promette di lasciare il pubblico senza fiato.