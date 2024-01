Biella, Natale in Riva 2023: il 7 gennaio il Concerto degli Auguri.

L’Ente Manifestazioni Biella-Riva, con al collaborazione del Comune di Biella, la Filarmonica Biellese e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella organizzano, domenica 7 gennaio 2024, il Concerto di Auguri in occasione di Natale in Riva 2023.

L’evento inizierà alle ore 16:00 e sarà diretto dal Maestro Manuele Filisetti.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito e si terrà presso la Chiesa parrocchiale di San Cassiano.

L’Orchestra Filarmonica Biellese è nata nel 1971, fondata dal Maestro Emilio Straudi. Emilio, diplomatosi in Violino presso il Conservatorio G. Verdi di Torino, sotto la direzione del maestro Michelangeli, si è perfezionato in composizione, direzione di coro e d’orchestra presso l’Accademia Chigiana di Siena. Ha diretto per quarant’anni la Banda Cittadina G. Verdi, il coro Luigi Maria Magi e la Mandolinistica Biellese.

I concerti, eseguiti nel Biellese e nelle province limitrofe, sono stati più di 200 riscontrando sempre un buon successo tra il pubblico grazie ai godibili programmi che hanno spaziato dalla musica barocca al romanticismo, passando per le opere e le operette ed in particolare alla musica viennese resa intramontabile dalla famiglia Strauss.

Tutti i concerti sono gratuiti, garantendo la possibilità a chiunque di godere del piacere dell’ascolto: l’Orchestra è sempre vissuta grazie alle donazioni di fondazioni e di privati amanti della musica, avendo come obiettivo di diffonderne l’ascolto e di permettere ai giovani talenti di esibirsi.

Nelle file dell’Orchestra hanno militato, potendo crescere artisticamente, giovani che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale del calibro di Fabrizio Patrucco, Massimo Folli, Pier Giorgio Morandi, Fabrizio Pavone, Sarabeth Guerra, Anais Drago, Camilla Patria e molti altri.

Con l’Orchestra hanno collaborato figure di spicco del panorama artistico italiano come il violinista Ermanno Molinaro, il violoncellista Renzo Brancaleon ed il mandolinista Carlo Aonzo.

Hanno raccolto il testimone (o meglio la “bacchetta”) dal M° Emilio, scomparso nel 2017, il M° Manuel Filisetti, diplomato in pianoforte, composizione, direzione ed il M° Fulvio Angelini, noto flautista e direttore di parecchi ensemble bandistici, coadiuvati dal presidente.

Ermanno Molinaro è stato, dal 1970 al 1980, docente di violino presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino e all’attività di violinista alterna quella di direttore d’orchestra di importanti formazioni orchestrali. Ha suonato in tutta Europa, Giappone e America, nelle più prestigiose sale da concerto. Ha collaborato con l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Sinfonica di San Paolo ed altre ancora.

Renzo Brancaleon ha avuto una brillante carriera di concertista e camerista in Italia e in America latina, ma fu per molto tempo legato a Torino, dove negli anni 60 iniziò il suo rapporto con l’Orchestra Sinfonica della Rai diventando primo violoncello. Parallelamente insegnò prima al Conservatorio di Genova e poi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino dove, da straordinario didatta, ha formato generazioni di violoncellisti.

Carlo Aonzo, mandolinista italiano di fama internazionale, docente presso i Conservatori N. Piccinni di Bari e G. Frescobaldi di Ferrara, è nato e cresciuto a Savona dove ha mosso i primi passi sotto la guida del padre nel Circolo Mandolinistico “G. Verdi”.

Dopo aver conseguito il diploma in mandolino col massimo dei voti e lode al Conservatorio di Padova nel 1993, ha collaborato con prestigiose istituzioni come l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber Orchestra di Montreal (Canada), la Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), i Solisti da Camera di Minsk (Bielorussia), il Schleswig-Holstein Musik Festival (Germania).

Tra i suoi riconoscimenti si annoverano il Primo Premio assoluto e premio speciale “Vivaldi” al Concorso Internazionale “Pitzianti” di Venezia nel 1993 e il Primo Premio al Walnut Valley National Mandolin Contest a Winfield, Kansas (USA) nel 1997.