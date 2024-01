SEAB: Aggiudicato l'affidamento dei “servizi di copertura assicurativa”

Con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è stato aggiudicato l’affidamento dei “servizi di copertura assicurativa” a favore di S.E.A.B., suddiviso in nove lotti.

Lotto 1 - Polizza R.C. Auto Garanzie accessorie e auto rischi diversi (Libro Matricola) non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte;

Lotto 2 – Polizza contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali del direttore generale (Infortuni Dirigente) non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte;

Lotto 3 – Polizza RC Ambientale (RC inquinamento Discarica): aggiudicato a Generali Italia S.p.A. Mogliano Veneto (TV) Italia che ha offerto il prezzo complessivo di € 29.095,56;

Lotto 4 – Polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (R.C.T./R.C.O.) non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte;

Lotto 5 – Polizza temporanea caso morte e Invalidità permanente personale Dirigente (Vita Dirigente) aggiudicato a Generali Italia S.p.A. Mogliano Veneto (TV) che ha offerto il prezzo complessivo di € 3.843,30;

Lotto 6 – Polizza Incendio All Risks) aggiudicato a Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. Bologna (BO) che ha offerto il prezzo complessivo di € 262.722,50;

Lotto 7 – Polizza Tutela Legale non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte;

Lotto 8 – Polizza RC Patrimoniale con estensione Progettisti non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte; Lotto 9 – Polizza D&O Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti non aggiudicato in quanto non sono prevenute offerte.

L'esito di gara completo è stato pubblicato sulla gazzetta europea del 20/12/2023

