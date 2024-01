Microcar giù per la scarpata dopo l'urto, l'altro si allontana: rintracciato dai Carabinieri, verrà denunciato (foto di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 11

Non è in pericolo di vita il conducente della Microcar, finita ieri giù per una scarpata lungo la Provinciale 209 per San Francesco, a Ternengo, a seguito dell'urto con un altro mezzo. L'uomo, un 64enne di Biella, è stato estratto dall'auto dai Vigili del Fuoco e subito portato in ospedale per le cure del caso. Illesa la passeggera a bordo.

Rintracciato, invece, l'altro guidatore che, in un primo momento, si sarebbe fermato ma in seguito si sarebbe allontanato senza fornire i propri dati. I Carabinieri si sono messi messi sulle sue tracce e, dopo alcune ore, sono riusciti a rintracciarlo: si tratta di un biellese di 38 anni che molto probabilmente verrà deferito.

Il fatto

A quasi due settimane dall'ultimo episodio (leggi anche: Auto fuori strada finisce contro un albero, un uomo in ospedale), un altro incidente stradale si è verificato lungo la Provinciale 209, tra i comuni di Ronco Biellese e Ternengo.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, un'auto è finita fuori strada dopo lo scontro con un altro mezzo ed è precipitata per alcuni metri giù per una riva. Le persone a bordo - un uomo e una donna - sono state immediatamente soccorse dai Vigili del Fuoco; in seguito, il conducente, una volta caricate sull'ambulanza del 118, è stato trasportate all'ospedale per le cure del caso.

Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. L'altro veicolo coinvolto, stando ai primi riscontri, non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la sua corsa. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.