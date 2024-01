M5S Biellese: "Venga fatta piena luce sull'accaduto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il M5S Biellese auspica che gli inquirenti facciano piena luce su quanto accaduto presso i locali della Pro Loco del comune di Rosazza, come riportato dagli organi di stampa, per la festa di Capodanno organizzata dal Sindaco di Rosazza Francesca Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, alla quale era presente il fratello Andrea Delmastro, parlamentare del partito di Giorgia Meloni, dove un proiettile partito dalla pistola di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, ha ferito a una gamba il genero di un agente della scorta. È necessario capire perché un'arma da fuoco fosse presente presso i locali della Pro Loco di Rosazza. Non è chiaro se alla festa fossero presenti famiglie con bambini.

Sicuramente un episodio grave, non solo dal punto di vista politico, che ha avuto conseguenze importanti, con un uomo ferito. Le indagini sono ancora in corso e si spera che possano fornire risposte a tutte le domande rimaste aperte"