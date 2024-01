Valle San Nicolao, Babbo Natale in visita nelle scuole con un dono speciale

Nei giorni scorsi, in occasione della visita di Babbo Natale nelle scuole del paese, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV, come ormai avviene da molti anni, ha offerto a tutti i bambini e al personale un piccolo dono, come augurio di buone feste e di un sereno anno nuovo.

“Durante la visita alla Scuola dell’Infanzia e alla Primaria di Valle San Nicolao la nostra associazione, anche in questo caso ripetendo una tradizione ormai consolidata, ha consegnato alle insegnanti un buono acquisto, uno per ogni plesso, destinato all’acquisto di materiale didattico e di consumo, da utilizzare per le normali attività durante l’anno – spiega il presidente Fabrizio Sartore - Con questa iniziativa che ormai si ripete da alcuni anni, il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV vuole offrire un concreto contribuito e un sostegno alle scuole del paese, attraverso la donazione di giochi e altro materiale destinato alle attività dei bambini che saranno direttamente le insegnanti a scegliere, in base alle esigenze del proprio plesso. Il tutto accompagnato dai migliori auguri di buone feste, ai bambini, a tutto il personale e alle famiglie, auguri anche di poter vivere e studiare serenamente in un paese e in una comunità solidale e accogliente”.