Sandigliano, attenzione all'interruzione di energia elettrica in alcune vie

Il Comune di Sandigliano ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di interruzione dell'energia elettrica per oggi giovedì 4 gennaio dalle ore 08:30 alle ore 15:30

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono: Via Galilei da 11 a 23, da 27 a 39, 13a, da 28 a 32, 36, sn, Via Mazzini 197, sn, snc.