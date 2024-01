Il Comune di Biella cerca avvocati cui affidare i contenziosi, pubblicato l'avviso

Il Comune di Biella non dispone di un Ufficio di Avvocatura. Per questo motivo è intenzione dell'Amministrazione formare un elenco di Avvocati disponibili ad assumere il patrocinio del Comune nei procedimenti giurisdizionali davanti al giudice ordinario, amministrativo e tributario, per il biennio 2024/2025 e ha pubblicato un avviso che scade il 31 gennaio.

I singoli incarichi verranno conferiti di volta in volta, secondo le necessità, sulla base del principio della rotazione, tenendo conto delle specifiche competenze professionali in relazione all’oggetto della controversia e previa negoziazione del compenso. Non saranno riconosciute spese di domiciliazione se non per giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione.

Le manifestazioni di disponibilità, dovranno pervenire entro il giorno 31.01.2024 esclusivamente all'indirizzo P.E.C.: protocollo@cert.comune.biella.it.