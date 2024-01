Gli operatori dell’Educativa Territoriale impegnati con i ragazzi seguiti dai Servizi Sociali

Nei giorni scorsi si è svolta una "merenda speciale" con i nostri amici e sostenitori del LEO CLUB: presso la nostra sala dell'Educativa Territoriale è stato organizzato un pomeriggio particolarmente sentito ed apprezzato dagli oltre 20 bambini e ragazzi seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Biella. I soci del LEO CLUB, rappresentati nell'occasione da Riccardo Leonesi, hanno offerto, dopo un'ora di pattinaggio sulla pista di fianco al Battistero, la merenda a tutti i partecipanti; ma non solo: “Ci hanno omaggiato anche di dieci tessere da 50 euro l'una per l'acquisto di beni – commenta l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi -, che ci permetteranno per l'anno appena iniziato di fornire merende e generi di prima necessità per i prossimi mesi a tutti i bimbi/ragazzi seguiti dagli operatori della nostra Educativa Territoriale”.

Ad accogliere i LEO CLUB, oltre all'assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali, Politiche Abitative, Rapporti con le Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore Isabella Scaramuzzi erano presenti anche il nuovo dirigente, la dottoressa Deborah Attene e alcuni educatori del Servizio Sociale.