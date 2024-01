A Biella arriva il circo, come cambia la viabilità

In città arriva il circo “Peppino Medini”, e per questo motivo il Comune di Biella ha emessa un’ordinanza che dispone l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione, eccetto veicoli autorizzati e di soccorso nella seguente area e periodo:

- piazza Silvio Cerruti, area non asfaltata della piazza, compresa tra corso G. Pella e viale Dei Tigli, dalle ore 0,00 di martedì 9 gennaio 2024 alle ore 24.00 di domenica 14 gennaio 2024 (vicino alla cabina elettrica, per la sola occupazione dei veicoli) e dalle 0.00 di lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 24.00 di domenica 28 gennaio 2024 (tutta l’area sterrata per occupazione con tutto il circo).