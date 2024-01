I 12mila giorni di Motor Car: ora è tempo di passare il testimone

Dare vita ad un’attività imprenditoriale è un po’ come intraprendere un lungo e avventuroso viaggio: trovare il luogo adatto, reperire il budget, affrontare la burocrazia, curare e coltivare la clientela, risolvere problemi inaspettati, e poi ancora, stare al passo con le tecnologie che cambiano, con i tempi che si stringono, con i costi che fluttuano. Suona come una vera e propria fatica e ci si chiede perchè possa aver senso intraprendere un cammino così, pensando peraltro che debba poi durare una vita intera!

Già, poi c’è la passione: e quella ti fa semplicemente vedere le cose da un punto di vista diverso, più colorato, più bello, più felice.

Corre l’anno 1983, epoca d’oro delle auto da corsa, segnato dalle indimenticabili battaglie tra Rosberg, Piquet, Lauda e Prost in Formula 1, e i duelli al fulmicotone tra Röhrl, Alén, Blomqvist e Toivonen nei rally: le Ferrari da un lato e le Lancia dall’altro accendono i cuori degli appassionati di motori, il tricolore diventa uno dei simboli del motorsport nel mondo.

Nello stesso anno due giovani fratelli decidono di lasciare le loro novelle esperienze alle dipendenze altrui, per aprire assieme un’auto-officina meccanica. «Proviamoci, vediamo come va –, dice uno all’altro – semmai faremo un passo indietro!». A gennaio i giochi per Massimo e Dario erano fatti: Motor Car era la loro nuova creatura. L’esperienza non mancava: l’odore di benzina, le dita nere per l’olio, il rombo dei motori erano già il pane quotidiano per loro. Il percorso tuttavia risultava particolarmente scosceso: un conto era aggiustare un cambio, rettificare una testa o sostituire una marmitta per tutto il giorno; tutt’altro era portare avanti e far crescere un’azienda. Si lavorava senza mai guardare l’orologio: estate e inverno, il sabato e la domenica. D’altronde i due giovani ponderanesi, con un’infanzia spesa in un cantone elvetico tra rigore e serietà, non avevano certo paura della fatica. Dopo qualche tempo, tra quelle mura si iniziavano a sentire i primi saluti informali: «Ciao Massimo, me l’é?» oppure «Dario, j’ho da fé ‘l taijand». Era fatta, la clientela iniziava ad affezionarsi, proprio come dal macellaio o dal panettiere, così anche in officina: che soddisfazione!

Gli anni passano e le auto si evolvono: motori più potenti, più complicati, più fragili, telai più leggeri, carrozzerie che sperimentano nuovi materiali e l’elettronica che trova sempre più spazio, ovunque, spegnendo forse un poco quella poesia iniziale. Ecco perchè la formazione costante è diventata un’ingrediente insostituibile per restare sulla cresta dell’onda.

Sembra ieri eppure sono passati 40 anni, il mondo dell’automotive è cambiato, tanto: i propulsori termici stanno rapidamente lasciando il posto alle attuali power-unit elettriche e ai prossimi dispositivi ad idrogeno, il rombo lascia spazio al silenzio, il brivido, per fortuna, incontra la sicurezza ai massimi livelli.

I fratelli Preacco hanno aperto le porte della loro officina per almeno 12000 giorni nella loro carriera, e ogni volta sono tornati a casa con la soddisfazione di essere riusciti a risolvere quel problema che sembrava impossibile, a consegnare l’auto un’ora prima del previsto, a far ritrovare il sorriso a qualche sfortunato automobilista.

Per i due imprenditori, o forse è meglio dire, per i due appassionati, è ora di concedersi del tempo libero, è ora di poter voltare pagina. C’è tuttavia l’opportunità di godersi un’ulteriore grande gioia: quella di poter scongiurare la chiusura, consegnando, dopo una lunga ricerca, il testimone dell’attività a qualcuno che la farà vivere ancora per lungo tempo. Nel 2024 ad accogliere con un sorriso i clienti ci sarà Matteo Acciarito, titolare della New Team, assieme alla sua grande squadra. Ad maiora!