Salussola, ecco come iscriversi all’anno scolastico 2024/2025

Il Comune di Salussola ha pubblicato le modalità di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 sul proprio sito al link https://www.comune.salussola.bi.it/notizie-e-avvisi/iscrizioni-scolastiche-20242025?fbclid=IwAR3baNVYYZWFIyLc5rXdIHBzetaJPtsVCgn8LNSYJQl3k7kytNpl5Wn-CE0

Per la Scuola dell’infanzia occorre compilare un modello cartaceo, che potrà essere presentato all’ufficio alunni della dell’Istituto Comprensivo di Cavaglià (in via Giuseppe Pella13) dal lunedì al venerdì (orari 9-13 e 14-16). Il personale di segreteria sarà a disposizione anche sabato 27 gennaio (09-12) presso la scuola dell’infanzia di Cerrione (via J. Kennedy 6) e sabato 3 febbraio (9-12) all’Istituto Comprensivo di Cavaglià.

Quanto alle classi 1^ delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado, le iscrizioni potranno essere presentate da 18 gennaio al 10 febbraio, esclusivamente on line accedendo al link https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni , ed utilizzando credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Per informazioni sulle iscrizioni on line la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cavaglià è disponibile dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura, dal 18 gennaio al 10 febbraio.