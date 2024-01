Le associazioni ambientaliste: "Errore inserire la diga del Sessera tra le opere prioritarie"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Spett.le Direzione Generale, Le scriventi associazioni, vista la DGR di cui all’oggetto, ritengono in primis che la proposta approvata dalla Giunta Regionale non sia coerente alle richieste dell’avviso del 23 giugno 2023 (allegato 3) ed alle indicazioni metodologiche richiamate nel decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022. La redazione dell’ordine di priorità, fondato sulle indicazioni del Gruppo di lavoro interdirezionale “Nuove capacità di invaso” (istituito con DD n. 334/A1000A del 8 luglio 2022) è notevolmente difforme rispetto alla metodologia di valutazione delle proposte indicata nel soprarichiamato decreto interministeriale: In concreto la Regione Piemonte ha attribuito a tutte quante le 14 proposte pervenute ed esaminate la stessa priorità (1-Massima) e dunque:

1. non ha individuato di fatto, in rapporto alle 14 proposte pervenute, alcuna differenza in ordine alle priorità, fatto assai assurdo poiché la richiesta ministeriale era proprio volta ad ottenere, a fronte dei singoli elenchi regionali, una specifica graduatoria. Una pesatura che porta ad attribuire lo stesso punteggio a tutte le proposte prese in esame è, dunque, inidonea a stabilire priorità in ambito regionale. In tal senso si valuti, a confronto, il progetto Serra degli Ulivi, che ottiene la stessa valutazione in ordine alle priorità del progetto Rifacimento invaso sul torrente Sessera, nonostante il progetto che interessa i torrenti Ellero e Pesio, a differenza del Progetto sul torrente Sessera: a) non interessi aree con ZSC/SIC; b) sia a servizio di un territorio, il sud ovest Piemonte, a maggior rischio desertificazione; c) sia caratterizzato da rapporto costi benefici decisamente più favorevole di quello della diga in Valsessera; d) sia già stato escluso, per il primo lotto di lavori, la necessità di assoggettazione alla VIA, già svolta la valutazione DSNH e finanziato il primo lotto di lavori; e) sia già stata definita nel PdGPo la necessità della deroga di cui al punto 4.7 della DQA nell’appendice dell’elaborato 5; f) non ha prossima la scadenza dei termini lavori;

2. non ha tenuto conto della pesatura già condotta per le stesse opere negli elaborati di PdGPo con i 13 indicatori di cui al DM n. 345 del 2019 (pesatura certamente condotta sentite le strutture regionali) che non le metteva sullo stesso identico piano, con lo stesso punteggio (vedasi prospetto in coda alla presente). Vi sono poi aspetti più specifici che potevano e dovevano essere individuati per ogni singola opera. Queste associazioni richiamano alla attenzione di questa spett.le Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche la particolare situazione del progetto di Rifacimento invaso sul torrente Sessera. Ritengono infatti che non si possa non considerare che: 1. il positivo parere di compatibilità ambientale VIA e nel Decreto n° 286/2014, già oggetto di proroga, scadrà tra 11 mesi. Impossibile dunque che l’opera sia realizzata, come prescrive tale decreto, entro dicembre 2024, ed occorrerà reiterare la procedura di VIA. 2. Alla data non risultano espletate le Verifiche di Ottemperanza disposte nel Decreto n° 286/2014 per la fase ante operam e per la progettazione esecutiva, oltre alle verifiche di compatibilità con il nuovo Piano Paesaggistico Regionale, approvato successivamente.

3. Il positivo provvedimento di VIA, rilasciato nell’oramai lontano 2014, era stato assunto in un contesto normativo completamente differente rispetto all’attuale e sicuramente molto più favorevole al Proponente: a) le misure Sito specifiche di tutela del SIC non erano ancora state definite; b) mancavano sia il Piano di Gestione che l’individuazione dell’Ente gestore (situazione che purtroppo permane tutt’ora); c) non era ancora stata definita la Direttiva Derivazioni e il suo aggiornamento a seguito dei Decreti Ministeriali STA 29 e 30 del 2017; d) in quegli anni lo Stato italiano veniva condannato (procedura di infrazione) sulle modalità di conduzione delle V.I.A. e V.I. ed era avviata la procedura Eu Pilot per le inadempienze nell’applicazione della Direttiva Quadro Acque (in parte superate con i decreti di cui sopra); e) il SIC Valsessera IT1130002 non era ancora stato riconosciuto ZSC (Zone Speciali di Conservazione) f) l’opera non era prevista nel PTA approvato nel 2007 (negli atti preliminari, del 2004, era peraltro ipotizzato un percorso in subordine: solo a fronte di un esito negativo dell’analisi di fattibilità dell’invaso sul Mastallone – mai condotto – avrebbe potuto essere valutato in alternativa il Sessera); g) l’opera non era prevista nel PdGPo 2010; h) l’opera non era prevista nel PdGPo 2015; i) l’opera trova la sua prima previsione, ma ex post, nel PdGPo 2021-2027.

4. Le prescrizioni introdotte dal Decreto di VIA n° 286/2014 non hanno mai portato a una revisione: a) dell’analisi costi/benefici conclusa dal C.S. LL. PP. nel 2012 per un invaso dalla capacità di 12,3 Mmc anziché 7,1 Mmc effettivamente autorizzati; un’analisi peraltro mai condotta contemplando i “costi ambientali” dati dall’opera (da realizzarsi in area SIC e in assenza di una definita deroga alle di cui al punto 4.7 della DQA) ma esclusivamente per valutare se i benefici economici (resa irrigua e resa idroelettrica) giustificassero i costi dell’investimento; b) il dimezzamento della capacità di invaso non ha portato a una riduzione del costo delle opere ma ad un loro incremento, in quanto lo sbarramento iniziale previsto rimane della identica altezza (99 metri). L’aumento dei costi è associato in particolare alla realizzazione di uno sfioratore a calice; di una nuova galleria sub orizzontale lunga 216 metri sotto il corpo diga e il fianco della montagna a servizio dello sfioratore; una nuova galleria stradale di 60 metri per attività di cantiere; c) nella DRG sopra richiamata l’importo dei lavori per il Rifacimento invaso sul torrente Sessera è indicato in 370.000.000 di euro; dato francamente inverosimile e sottostimato giacché la stessa Deputazione del Consorzio ha valutato nel 2022 (Del 114/2022) tale importo in 390 milioni di euro e il tasso di inflazione annuo è del 5-6%; d) ad una verifica della possibile regola di invaso, gli effettivi utilizzi con un dimezzamento delle capacità consentite ancorché dei limiti alla effettiva capacità di accumulo nei periodi di siccità stante i diritti di prelievo a valle del consorzio Est Sesia.

5. Non sussistono peraltro le seguenti condizioni richieste dalle disposizioni nazionali ed europee per l’accesso ai finanziamenti: a) “per tale opera dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 4.7 della Direttiva Acque europea, in quanto le modifiche idromorfologiche e il deterioramento delle condizioni fluviali conseguenti la realizzazione di questo invaso richiedono il ricorso a tale specifica deroga” (precisazione dell’Autorità di Bacino a risposta di una nostra interpellanza); b) l’opera ricade in un SIC e ZSC ed è impossibile che siano soddisfatti i criteri del DNSH, ovvero "non arrecare un danno significativo” alla biodiversità. Le scriventi associazioni chiedono dunque alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche di rigettare l’elenco delle priorità approvato dalla Regione Piemonte con la DGR del 23 ottobre 2023, n. 25- 7598 in quanto, mettendo le 14 opere proposte sullo stesso piano, non sono state individuate - in concreto - delle priorità regionali. Custodiamo la Valsessera Legambiente Circolo Biellese Comitato Tutela Fiumi .

In alternativa e a completamento nell’esame condotto dalla Regione Piemonte, si chiede di ben considerare gli elementi sopra riportati. In particolare si sottolinea che il “livello progettuale” e il “livello autorizzativo” debbono sempre essere considerati in rapporto alla scadenza termini e non come semplice step raggiunto nel percorso. Il buon senso dovrebbe infatti escludere il finanziamento ad opere il cui positivo provvedimento di compatibilità ambientale è in scadenza tra pochi mesi (non più possibile la concessione di proroga) e il progetto dovrà, obbligatoriamente, essere sottoposto ad una nuova procedura di V.I.A. e V.I. ( è impossibile terminare le opere in 11 mesi quando ancora non è stato deliberato e concesso il finanziamento, superata la verifica di ottemperanza ante operam e sul progetto esecutivo, disposte e concluse le gare per l’affidamento dei lavori, ecc.)"

Il documento è firmato da Albino Foglia Parrucin di Custodiamo la Valsessera, Daniele Gamba di Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat e Guido Gubernati del Comitato Tutela Fiumi .