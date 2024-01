ASL Biella, rinnovato per il 2024 il Punto di Assistenza Pediatrica Territoriale

Il Punto di Assistenza Pediatrica territoriale (PAPT) è un ambulatorio ad accesso libero svolto dai pediatri di famiglia con il supporto infermieristico dell’ASL BI per la patologia acuta (escluse emergenze/urgenze). E’ stato rinnovato per tutto il 2024 e sarà attivo presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese. Il servizio è rivolto a tutti i pazienti in età pediatrica, esclusivamente se iscritti ad uno dei Pediatri di libera scelta. I pazienti non iscritti al Pediatra di Libera scelta vengono reindirizzati al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).

Durante l’orario di apertura del PAPT, i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con Personale infermieristico fornito dalla nostra ASL, assicurano tutte le attività normalmente erogate durante l’apertura dei loro Ambulatori come:  esecuzione di visite mediche  attività diagnostica  attività prescrittiva  attività di educazione sanitaria e counseling. Il Pediatra del PAPT:  non è abilitato ad effettuare visite domiciliari;  non è contattabile telefonicamente dall’utenza;  indirizzerà al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) i pazienti non iscritti al Pediatra di libera scelta;  in caso di necessità, potrà indirizzare il paziente al Pronto Soccorso.

L’ambulatorio è disponibile tutti i sabati non festivi dalle 9 alle 12 presso la sede per i Servizi Socio Sanitari di Vigliano Biellese (Via Milano, 299), con accesso tramite eliminacode, attivo dalle 9 alle 11:30. L’accesso è garantito a un massimo di 26 pazienti. Si ricorda che il pediatra del PAPT non è abilitato a effettuare visite domiciliari e non è contattabile telefonicamente dall’utenza. In caso di necessità il pediatra del PAPT può indirizzare il paziente al Pronto Soccorso Pediatrico.

Annalisa Zavallone, Pediatra di Libera Scelta – Segretario Provinciale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) – ha commentato con orgoglio la riconferma del progetto nel nuovo anno: “L’ambulatorio, riconfermato anche per il 2024, verrà sempre effettuato con la collaborazione di tutti i Pediatri di Libera Scelta operanti sul territorio biellese. L’utenza ha espresso soddisfazione e gradimento nei confronti del servizio per cui in accordo con l’ASL BI abbiamo deciso di rinnovare la nostra disponibilità usufruendo di una nuova sede. Cambieranno gli orari e il numero degli accessi possibili, novità che avremo modo di spiegare nel dettaglio alle famiglie dei nostri assistiti.”

“Questo servizio è una delle risposte concrete e mirate messe in campo per rispondere ai bisogni di salute della popolazione biellese, a cui l’ASL BI sta dando attuazione. L’attenzione ai bambini e alla famiglia è uno dei temi cardine dello sviluppo della società e anche nell’ambito della salute costituisce una priorità – dichiara Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI – Ringrazio il Distretto, i Pediatri di Libera Scelta e tutti coloro che hanno reso possibile la prosecuzione anche per il 2024 di questo servizio che sarà utile a tante famiglie”.