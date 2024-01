La lettera della la Pro Loco: “Rosazza borgo magnifico, respingiamo l'immagine distorta di Far West”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In merito agli eventi verificatisi, presso i locali della sede di Pro Loco Rosazza, regolarmente affittati per lo svolgimento di una festa privata di Capodanno, riteniamo opportuno delineare chiaramente la posizione dell'Associazione in risposta alle frequenti allusioni al coinvolgimento da parte nostra. È essenziale sottolineare innanzitutto che non auspichiamo né apprezziamo l'attenzione mediatica di questo genere.

La nostra affezione è rivolta alla bellezza naturale del nostro territorio, alla sua storia, e all'integrità della comunità di Rosazza, caratterizzata da una genuinità che rispecchia la solidità delle montagne circostanti. Desideriamo respingere l'immagine distorta di Rosazza quale luogo selvaggio come una sorta di "Far West ", contraddistinto da una presunta abitudine all'uso delle armi, basata su un incidente spiacevole generato dal comportamento di un singolo individuo, estraneo all'associazione e alla comunità rosazzese, avvenuto durante la festa di capodanno, che ha purtroppo causato il ferimento di una persona.

Ribadiamo che Rosazza è un borgo magnifico, ricco di storia, tradizioni e una popolazione leale e onesta, che non merita di essere erroneamente dipinta come una terra di pistoleri. Nel contesto attuale, la Pro Loco Rosazza, rappresentata dal suo consiglio direttivo e da tutti i collaboratori volontari, desidera esprimere ufficialmente la propria solidarietà e sostegno al sindaco Francesca Delmastro delle Vedove, giunta nel nostro comune sette anni fa e, che ha contribuito in modo significativo a un cambiamento radicale nell'amministrazione comunale raggiungendo obiettivi precedentemente impensabili per la nostra comunità.

Il consiglio direttivo della Pro Loco Rosazza, insieme ai suoi collaboratori volontari, condanna qualsiasi imputazione di omertà e concussione o tentativo di coinvolgere l'Associazione negli eventi accaduti durante la festa di Capodanno. Rivolgiamo un profondo rammarico per quanto accaduto nei locali della nostra sede e invitiamo le fonti di informazione a cessare ogni riferimento all'Associazione in relazione a questi fatti, salvo incorrere in eventuali provvedimenti legali per tutelare la nostra reputazione. Confidiamo che i riflettori si spengano presto, consentendo a Rosazza di tornare al suo splendore abituale. Nel frattempo, formuliamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione alla persona coinvolta”.