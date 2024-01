Bear Wool Volley, prime gare e grande festa al Biella Forum FOTO e VIDEO

Grande festa al Biella Forum per l'edizione 2024 del Bear Wool Volley. Giunta al termine la prima giornata di partite del Bear Wool Volley 2024, che ha visto tutte le 96 squadre iscritte sfidarsi per raggiungere le Finali di venerdì 5.

Un gran successo la Cerimonia di Apertura, che ha visto tutte le squadre schierate sul parquet del Biella Forum e una ad una sono state presentate e chiamate a tutti i presenti. Nei prossimi giorni le gare che chiudono il girone e le fasi finali, vi aspettiamo nelle palestre biellesi.

Under 14 Femminile: Nei due gironi di Under 14 femminile le prime classificate dei gironi A e B sono rispettivamente Pallavolo Acqui Terme a 6 punti in due partite giocate e Numeraria Virtus Biella a 7 punti in due partite disputate. Domani le ultime partite dei due gironi per decretare le squadre che si giocheranno poi la finalissima al Palapajetta di Biella!

Under 15 Maschile: In Under 15 maschile, nei gironi A e B le prime classificate sono rispettivamente Lasalliano con 9 punti su tre partite disputate, e Alliance Nord 77 Volleyball con 6 punti su due partite disputate.

Under 16 Femminile: In Under 16 femminile, negli otto gironi della categoria, con le due partite disputate in questa giornata, si sono classificate al primo posto: VBC Cassano M. con 6 punti, De Mori TeamVolley con 4 punti, RTZ Basel con 5 punti, Genève Volley con 5 punti, Unionvolley 2009 con 5 punti, AL Volley U16 con 5 punti, Vol-ley Academy Volpiano 2008 con 6 punti e Vol-ley Academy Volpiano 2009 con 6 punti.

Under 17 Maschile: VV Utrecht Volleyball Academy U17 e Sant’Anna Volley sono le due squadre che sono al comando dei due gironi di Under 17, i primi con 8 punti, i secondi con 9 punti in tre partite disputate.

Under 18 Femminile: In Under 18 femminile, negli otto gironi della categoria, con le due partite disputate in questa giornata, si sono classificate al primo posto: Generali Biella Via Carso TeamVolley con 5 punti. Morganti Insurance Brokers con 5 punti, Futura Volley Giovani Bianca con 5 punti, Futura Volley Giovani Rossa con 6 punti, Almese GB con 5 punti, Volley Almese con 5 punti, Volley Parella Torino U18 con 5 punti e Progetto Volley Lainate con 6 punti.

Under 19 Maschile: In Under 19 maschile i protagonisti sono Baden-Württemberg, che ha conquistato 9 punti nei tre incontri disputati, e Officina Pozzo SPB con 6 punti su tre partite. Doverosa la menzione al Colombo Genova, che è a 5 punti, appena sotto alla Officina Pozzo SPB, ma ha una partita in meno dei biellesi.

Special Olympics: In questa prima giornata si sono disputate le gare di “divisioning”, che prevedono un’osservazione attenta delle squadre da parte dello staff e dei giudici di gara, in modo tale da giocare in maniera unificata nei prossimi giorni. A partire da domani si darà il via alla fase competitiva del torneo, in cui ci si sfiderà per raggiungere la finalissima al Biella Forum!

Gli appuntamenti Domani giovedì 4 gennaio le gare di qualificazione inizieranno a partire dalle 8.30 in tutte le palestre a seconda della categoria. Nel pomeriggio si terranno gli ottavi, i quarti e le semifinali di tutte le categorie, mentre le finali saranno il giorno seguente, venerdì 5. Domani sera ci sarà Volley Night, presso l’area eventi “La Peschiera” a Valdengo. Venerdì 5 invece si terranno nelle palestre del biellese le Finals del Bear Wool Volley, con le finalissime per il primo posto divise tra il Palapajetta e il Biella Forum.

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile consultare il sito: https://bearwoolvolley.it/.