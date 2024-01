Verso le elezioni: il Movimento 5 Stelle Biellese organizza un nuovo incontro

Venerdì 12 gennaio alle 21 al salone ARCI di strada alla Fornace 8/b a Biella il Movimento 5 Stelle Biellese in vista delle elezioni amministrative organizza la seconda serata tematica di ascolto di associazioni e cittadini dopo quella dedicata all’ambiente prima di Natale. Il tema sarà la mobilità.

La nuova mobilità per il M5S dovrà essere all’insegna della sostenibilità in una città stritolata dal traffico, sempre più inquinata e rumorosa e con i parcheggi che sottraggono spazi di socialità. Puntiamo sull’uso delle biciclette, sulle piste ciclabili, sui pedibus urbani, sull’incentivazione delle auto elettriche, del car sharing e del car pooling. Per quanto riguarda il collegamento di Biella con il resto del territorio provinciale pensiamo a una rivoluzione del servizio pubblico di autobus. Circa i collegamenti ferroviari con Milano e Torino lavoreremo per corse dirette, per le coincidenze con i treni veloci a Santhià, per la elettrificazione della Biella Novara.

Per questo alla serata del 12 invitiamo le associazioni dei pendolari e dei cittadini che si muovono in bici. Il M5S Biellese oltre a fare le proprie proposte si porrà in ascolto delle richieste e delle proposte di associazioni e cittadini per farsene portatore a livello politico amministrativo.

Sarà presente il consigliere regionale Sean Sacco. Il referente mobilità del M5S Emanele Cutellè interverrà sul tema della nuova mobilità urbana. Il referente formazione Francesco Panico presenterà la proposta “Biella come Amsterdam”. Il piano mobilità del M5S guarda infatti alle più virtuose esperienze a livello europeo.