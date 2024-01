PD Biella "Eccessiva velocità in via Repubblica, perchè non valutare due passaggi pedonali rialzati?"

Al centro di un'interrogazione del gruppo consigliare del Pd c'è la viabilità in via Repubblica a Biella. In particolare, i consiglieri Paolo Rizzo, Marta Bruschi, Rinaldo Chiola e Valeria Varnero sostengono che visto che tanti cittadini segnalano un’eccessiva velocità di transito degli autoveicoli lungo via Repubblica, perchè non si potrebbe valutare la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati.

"Soprattutto nel tratto da via Marconi a Viale Matteotti - si legge nel documento - , capita di vedere autoveicoli sfrecciare ad elevata velocità, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni".

In particolare, i consiglieri interrogano sindaco e assessore competente valutare la realizzazione di due passaggi pedonali rialzati all’altezza dell’incrocio di via Repubblica con via Del Pozzo e via XX Settembre. Non solo: gli stessi dovranno essere bene illuminati e segnalati e si dovrà introdurre il limite di velocità ai 30 km orari in quanto zona del centro cittadino.