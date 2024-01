In occasione dell’Epifania regalati una calza Vaglio Giors: un’occasione per grandi e piccini, FOTO

In occasione dell’Epifania regalati una calza Vaglio Giors: un’occasione per grandi e piccini.

Il clima festoso avvolge Zumaglia e la Befana si avvicina portando con sé un carico di sorprese e tradizioni. Quest’anno nella calza non solo carbone… Vaglio Giors è pronto a esaudire i desideri di grandi e piccini: dai ricchi e ricercati assortimenti di vini e liquori per tutti i gusti, alle bevande e dolciumi locali adatti anche ai bambini.

La vasta offerta permetterà di riempire la calza con un’ampia selezione di prodotti originali e di qualità, per soddisfare i palati più esigenti e concludere le feste in grande stile.

Grande protagonista del 2024 è il Vermouth: il vino liquoroso dal sapore inconfondibile, per un’idea regalo che sarà in grado di stupire. Da Vaglio Giors potrete trovare sia la storica marca italiana, che la versione spagnola.

Mariella vi aspetta a Zumaglia, in Via 1º Maggio n° 6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio Vaglio Giors Vini Biella, dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.

Orario negozio

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com