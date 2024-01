A Valdengo il Pranzo del Pan e Vin: celebrazioni, presepe e convivialità

L’Associazione Monastieresi e Meolesi Biellesi organizza, con la collaborazione del Gruppo Amici Sportivi di Valdengo, il Pranzo del Pan e Vin: la tradizionale manifestazione che quest’anno giunge alla 43a edizione.

“Un momento per ritrovarci tutti insieme in amicizia, fratellanza e allegria, come il nostro Lino ha sempre desiderato”.

Di seguito il programma dell’evento:

- Ore 10.30, Santa Messa presso la Parrocchia di Valdengo;

- 12.30, grande pranzo presso i locali del Centro Sportivo;

- 16.30, visita del Re Magi alla capanna del presepio, presso il prato del Centro Sportivo, con grande falò propiziatorio al canto della nenia del Pan e Vin.

“I festeggiamenti proseguiranno con la distribuzione a tutti i presenti della ‘pinza’ e di un robusto e corroborante bicchiere di vin brulé. Vi aspettiamo!”