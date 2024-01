Addio a Tommy Mottola, studente 16enne del corso di Odontotecnici

Il corso Odontotecnici dell'Ipsia Lombardi piange Tommaso "Tommy" Mottola, studente 16enne di Momo, morto la sera di Capodanno. Tommy, come lo chiamavano gli amici e non solo, era affetto da una malattia incurabile che, durante la giornata di domenica 31 dicembre, l'ha portato via.

Il ragazzo, grande appassionato della Juventus e del Novara, rappresentava una presenza vivace e calorosa nell'ambiente sportivo locale e frequentava a Vercelli il corso per Odontotecnici. La sua passione per il calcio lo legava in modo particolare a Pablo Gonzalez, ex capitano del Novara e attuale giocatore della Rg Ticino dal 2023 che era andato a trovarlo lo scorso sabato.

Tommy gli aveva fatto una promessa: "Esco dall'ospedale e vengo a vederti contro l'Alcione". La chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine ospiterà il Santo Rosario in sua memoria mercoledì 3 gennaio alle ore 14.30, seguito dalla celebrazione del funerale.