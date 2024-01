Terribile frontale sulla Quaregna - San Nicolao foto per newsbiella.it di Mauro Benedetti

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e di Cossato sono impegnate in questo momento oggi mercoledì 3 gennaio per un terribile incidente frontale che si è verificato lungo la strada che da Quaregna porta a Valle San Nicolao.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'auto che scendeva verso Quaregna abbia invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente con quella che saliva.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato in ospedale i conducenti dei mezzi in codice giallo e i Carabinieri di Cossato per effettuare i rilievi ed occuparsi della viabilità.