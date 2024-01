Sirene a Biella, soccorso un anziano in difficoltà

Sirene nel centro di Biella, con Vigili del Fuoco e sanitari del 118 in azione. È successo nel pomeriggio di oggi, 3 gennaio, a Biella, all'incrocio tra via Antonio Gramsci e via Pietro Losana.

Stando alle informazioni raccolte, un anziano sarebbe caduto a terra, all'interno del suo appartamento, e non sarebbe riuscito a rialzarsi. In suo soccorso le squadre di Biella e il personale medico per la prima assistenza. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso al traffico la parte di strada interessata dall'intervento.