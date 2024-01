Singolare protesta in centro a Biella

Per qualche ora un cittadino ha vagato per le vie mettendo in mostra un cartello che fa riferimento ai recenti fatti di cronaca saliti alla ribalta su tutto il territorio nazionale.

"Protesto da solo perchè qualcuno dovrà pur cominciare a fare sentire il proprio disappunto sulla vicenda", queste le sue semplici parole.