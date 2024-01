Dopo la forzata assenza negli scorsi due anni, la Befana ritorna alla CRI di Cossato, con un appuntamento ormai consolidato da oltre 40 anni per distribuire a tutti i bambini presenti le tradizionali calze. L'evento avrà luogo il 6 gennaio, a partire dalle 15, in Piazza Croce Rossa.

E come tutti gli anni, non si sa come e con che mezzo arriverà in piazza la sorpresa è parte integrante della manifestazione. A tutti i presenti, per alleviare l'attesa, bevande calde.