Castelletto Cervo, borse di studio per gli studenti migliori - Foto pagina FB Comune di Castelletto Cervo

In occasione del tradizionale scambio di auguri di fine anno tra Comune di Castelletto Cervo e associazioni del paese presso la sala del consiglio comunale, il Sindaco Omar Giletti ha sottolineato l'importanza delle attività di associazioni e volontari, che abbracciano tutti gli ambiti della vita di comunità, sociale, cultura, sport, turismo e promozione del territorio.

Presenti anche i Consiglieri Comunali Valentina Gregnanin, Elisa Broglio, Paolo Ferrero ed il Vicesindaco Riccardo Poma, che ha ricordato il ricco calendario di eventi e iniziative che ha caratterizzato 2023.

Durante la cerimonia sono state consegnate le borse di studio agli studenti castellettesi meritevoli che hanno partecipato al bando. Hanno ricevuto la borsa di studio Pastore Giorgia (licenzia di scuola primaria), Marchioro Giada (laurea in infermieristica con votazione 110/110) e Emma Rosa Maria Bianchetto Songia (laurea in produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici con votazione 105/110).

"Un’iniziativa fortemente – dichiara il Sindaco - voluta dall'attuale amministrazione, un gesto volto a valorizzare il merito e l'impegno dei nostri ragazzi".