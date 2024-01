Cerrione, approvato il bilancio di previsione 2024/26

Approvato il bilancio di previsione 2024/26 a Cerrione. Per il triennio 2024/26 sono state confermate le stesse aliquote IMU, così come anche quelle IRPEF con l'esenzione per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a 15mila euro. Perla mensa esenti dal pagamento chi ha fatto richiesta ai servizi sociali.

“Per le fasce Isee da 0 a 9999,9 il costo del pranzo sarà di euro 2,40 – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Da 10000 a 14999. 9 costo pranzo euro 3,86. Da 15000 o senza Isee costo pranzo 4,51. Il secondo figlio avrà lo sconto del 50% sul costo. Il pre scuola per l'Infanzia sarà gratuito. Pre scuola per la Primaria 8 euro al mese con sconto del 50% per il secondo figlio. Il post scuola per l'Infanzia sarà di 22 euro al mese con sconto del 50% per il secondo figlio. Il dopo scuola del mercoledì pomeriggio vedrà attività sportiva e piscina. Il dopo scuola del venerdì pomeriggio vedrà teatro e attività linguistica”.

In bilancio è stata inserita la somma di 3500 euro per attività commerciali che hanno partecipato al bando del Distretto del Commercio di Cigliano, di cui Cerrione ne fa parte. Per le borse di studio previste per il 25 aprile 5mila euro, per il rimborso del costo dei libri della secondaria di primo grado 6mila. Previsti 12mila per il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno "Benessere in Comune", che partirà nel 2024. Previsto nel DUP per l'adeguamento e messa in sicurezza del reticolo idraulico minore del bacino del torrente Elvo ben 2530000 di spesa per il secondo lotto.

“È, inoltre, intenzione dell'amministrazione, nell'ottica di riqualificare l'area vicina ai due poli scolastici, perseguire la possibilità di acquisire al patrimonio comunale l'edificio sito in via Adua e via Kennedy – conclude Zerbola - Il bilancio pareggia in previsione di entrate ed in previsione di spesa in 8.849.219,27 euro”.