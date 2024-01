Basket protagonista a Biella con la Next Generation Cup FOTO e VIDEO

In attesa della fase finale Biella è stata teatro la scorsa settimana in un rinnovato Forum della Next Generation Cup dedicata al basket. Tra il Palapaietta e il Forum è andata in onda la meglio gioventù del basket futuro prossimo venturo che calcherà i parquet di tutta Italia.

Un successo di rappresentanza per la nostra città che ha potuto e saputo respirare il basket di alto livello. Giovani senz’altro quelli che abbiamo visto esibirsi ma che rappresentano le cantere migliori italiane con prospetti di cui sentiremo parlare presto nelle divisioni migliori.

Lo spettacolo, purtroppo per non molti, ed è un peccato, che abbiamo visto era decisamente eccelso, ma il poter respirare il profumo della palla a spicchi, delle giocate in transizione, dei tiri dalla lunga, dei contrasti sotto le plance, dei tre arbitri chiamati a fischiare e le contumelie verso gli stessi ci hanno riportato indietro di qualche stagione.

L’obiettivo è di ritornare a vedere il basket che conta dentro a un palazzo tirato a lucido e per inciso forse non si dovrà aspettare molto. Nel frattempo un plauso al Comune che ha saputo incrociare la Lega Basket per lo spettacolo che sia un gustoso antipasto per altri eventi con la palla a spicchi. Noi ci crediamo.