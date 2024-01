A Biella torna il “Bear Wool Volley 2024”. Dal 3 al 5 gennaio 2024 migliaia di atleti d’Italia ed Europa arriveranno a Biella per uno dei tornei più attesi della stagione.

Sarà la 19a edizione e sarà organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che si è presa l’incarico di farsi capofila delle altre associazioni biellesi che da sempre collaborano per il buon esito del Torneo, prodotto di tutta la pallavolo biellese. Oltre alla SPB Monteleone Trasporti, collaborano all’organizzazione del torneo: TeamVolley, Virtus Biella, Occhieppese Pallavolo, GS Tollegno e Gaglianico Volley School.

Sono previsti due importanti premi: il primo è il Memorial Marco Germanetti prematuramente scomparso nel 2021, Premio per la categoria Under 19 Maschile; Il secondo sarà il Trofeo Conad, dedicato alla categoria Special Olympics, arrivata alla Settima Edizione come parte del Bear Wool Volley.