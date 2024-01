Un 79enne perde la vita in un frontale sulla variante di Inverso Pinasca

Un uomo di 79 anni ha perso la vita in uno scontro frontale, oggi, poco prima delle 14, sulla variante di Inverso Pinasca, alle porte di Perosa Argentina. La Volkswagen Polo, guidata dall’uomo, è entrata in collisione con una Fiat 500 XL.

L’urto è stato violento e per il 79enne non c’è stato nulla da fare, mentre la donna al volante della 500 è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pinerolo, per soccorrere le persone incastrate nelle auto, il 118 e i Carabinieri di Villar Perosa che dovranno ricostruire la dinamica.