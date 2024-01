Tragedia a Galliate, coppia di anziani ritrovata a bordo della loro auto in fondo al Canale Cavour (foto di repertorio)

Dramma a Galliate, dove nella tarda mattinata del 2 gennaio è stata recuperata un'utilitaria in fondo al Canale Cavour con a bordo una coppia di anziani. Marito e moglie erano dispersi dalla notte di Capodanno.

A dare l'allarme il 1 gennaio intorno alle 12 alcuni parenti. I Vigili del fuoco hanno trovato la loro auto in fondo al canale alle porte di Galliate. Marito e moglie sono usciti di strada e hanno così perso la vita. Da chiarire il perchè l'auto sia finita nel canale, se per un malore di chi guidava o per la scarsa visibilità causata dalla nebbia. La coppia stava rincasando dopo aver trascorso la mezzanotte a casa di amici.