Incendio a Settimo Torinese, le fiamme invadono un intero palazzo: evacuate 48 persone

Sono quasi 50 le persone che sono state evacuate nelle scorse ore a Settimo Torinese. Per cause ancora da ricostruire, infatti, un incendio ha interessato un edificio che si trova nella zona di via Monta Bianco, coinvolgendo alcuni appartamenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza, così come gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118 che hanno prestato subito le cure alle persone coinvolte.

Gli occupanti del condominio sono stati soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre e due autoscale. Il funzionario di servizio ha coordinato le operazioni. Due appartamenti sono rimasti danneggiati dal calore.

Due persone affidate al soccorso sanitario intervenuto con più ambulanze. Una persona con difficoltà di movimento è stata soccorsa e trasportata a terra con il cestello dell'autoscala. Estinte le fiamme, sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Per effettuare alcuni controlli e test sanitari, alcune delle persone che sono state coinvolte dall'incendio sono stati portati in ospedale.